"Атлетико" намерен продлить аренду Дембеле
Фото: инстаграм Муссы Дембеле/Автор неизвестен
Мадридский "Атлетико" хочет вновь арендовать нападающего "Лиона" Муссу Дембеле, сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, испанский клуб ведет переговоры о новой аренде игрока до лета 2022 года с правом последующего выкупа.
24-летний Дембеле выступал за "Атлетико" во второй половине прошлого сезона, провел за клуб семь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Лионом" действует до лета 2023 года.
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|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
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|20
|16
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|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14