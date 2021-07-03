"Атлетико" намерен продлить аренду Дембеле

Фото: инстаграм Муссы Дембеле/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" хочет вновь арендовать нападающего "Лиона" Муссу Дембеле, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, испанский клуб ведет переговоры о новой аренде игрока до лета 2022 года с правом последующего выкупа.

24-летний Дембеле выступал за "Атлетико" во второй половине прошлого сезона, провел за клуб семь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Лионом" действует до лета 2023 года.

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