"Атлетико" намерен продлить контракт с очередным своим ключевым игроком

Мадридский "Атлетико" продолжает вести работу по сохранению своего текущего состава, информирует The Sun.

По сведениям издания, в ближайшее время "матрасники" намерены предложить продлить действующий контракт своему основному голкиперу Яну Облаку. По новому соглашению сумма отступных за 24-летнего вратаря вырастет с 75 млн евро до 100 млн.

Отметим, что ранее контракты с "Атлетико" продлили Антуан Гризманн, Коке и Сауль Ньигес.

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