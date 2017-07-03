"Атлетико" намерен продлить контракт с очередным своим ключевым игроком

Теги атлетико мадридян облак

"Атлетико" намерен продлить контракт с очередным своим ключевым игрокомМадридский "Атлетико" продолжает вести работу по сохранению своего текущего состава, информирует The Sun.

По сведениям издания, в ближайшее время "матрасники" намерены предложить продлить действующий контракт своему основному голкиперу Яну Облаку. По новому соглашению сумма отступных за 24-летнего вратаря вырастет с 75 млн евро до 100 млн.

Отметим, что ранее контракты с "Атлетико" продлили Антуан Гризманн, Коке и Сауль Ньигес.

Не пропустите: "Атлетико" готовит новый контракт для Симеоне. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Лучшие фото со свадьбы Месси

Лучшие фото со свадьбы Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов