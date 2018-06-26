"Атлетико" намерен продлить контракт с одним из лидеров команды, которым интересуется "Ювентус"

"Атлетико" хочет подписать новый контракт с уругвайским защитником Диего Годином, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, мадридский клуб намерен увеличить зарплату игрока, а также сумму отступных, которая сейчас составляет 20 миллионов евро. Интерес к игроку проявляет "Ювентус", а его нынешний контракт истекает через год.

В минувшем сезоне 32-летний Годин провел за "Атлетико" 45 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Ювентус" готов выплатить сумму отступных за Година. | http://soccernews.ru