"Атлетико" намерен усилиться форвардом "Наполи"
Мадридский "Атлетико" собирается купить нового нападающего во время зимнего трансферного окна, сообщает AS.
По сведениям издания, приоритетной целью "матрасников" является форвард "Наполи" Аркадиуш Милик.
"Атлетико" рассчитывает заполучить 26-летнего поляка по сниженной цене, поскольку его контракт с нынешним клубом истекает летом.
Стоит отметить, что борьбу за Милика также ведут "Ювентус", "Интер", "Рома", "Тоттенхэм" и "Эвертон".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14