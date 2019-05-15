"Атлетико" намерен усилиться тремя игроками "Порту"

Мадридский "Атлетико" грядущим летом собирается заполучить сразу трёх игроков "Порту", сообщает ESPN.

По сведениям издания, в шорт-листе "матрасников" находятся защитники Фелипе Монтейро и Алекс Теллес, а также хавбек Эктор Эррера.

29-летнего мексиканца столичный клуб подпишет бесплатно, а вот о трансферах двух бразильцев придётся договариваться с "драконами".

Напомним, что массовая перестройка в обороне "Атлетико" потребовалась в связи с уходом Диего Година, Фелипе Луиса, Лукаса Эрнандеса и Хуанфрана. Накануне к этой компании присоединился и нападающий Антуан Гризманн.

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