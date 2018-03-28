"Атлетико" намерен увеличить клаусулу Эрнандеса

"Атлетико" близок к продлению соглашения с защитником Лукасом Эрнандесом.

Как сообщает Sky Sports, "матрасники" хотят переподписать игрока, чтобы увеличить его клаусулу, которая составляет 55 миллионов евро. Действующий контракт Фернандеса с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Эрнандес провел 32 матча и отметился тремя голевыми передачами.

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