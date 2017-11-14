"Атлетико" намерен увеличить сумму отступных за Облака

Мадридский "Атлетико" намерен увеличить сумму отступных за своего голкипера Яна Облака, информирует AS.

По сведениям источника, "матрасники" опасаются, что текущая клаусула, прописанная в контракте их "первого номера" и равняющаяся 100 миллионов евро, не станет препятствием для грандов, которые желают заполучить словенца. Поэтому клуб планирует сесть за стол переговоров с Облаком, дабы продлить с ним действующее соглашение и увеличить за него сумму отступных.

Напомним, президент "Атлетико" оценил шансы своей команды в мадридском дерби. | soccernews.ru