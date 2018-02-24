"Атлетико" намерен выиграть Лигу Европы

Директор мадридского "Атлетико" Клементе Вильяверде заявил о намерении "матрасников" выиграть Лигу Европы.

"Будем биться везде и изо всех сил, как мы всегда это делаем. Лига Европы как турнир дала нашему клубу очень многое. Мы рады вновь принимать в ней участие и постараемся вновь её выиграть. Для клуба это будет большое событие. Это турнир, который помог нам добиться прогресса и достичь разных целей в последние годы" - цитирует функционера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в 1/8 финала ЛЕ "Атлетико" сыграет с московским "Локомотивом". В последний раз мадридцы выигрывали второй по значимости еврокубковый турнир в 2012 году.

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