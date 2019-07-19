"Атлетико" намерен взыскать с "Барселоны" 80 миллионов евро через руководство Ла Лиги



"Атлетико" по-прежнему настроен получить от "Барселоны" 80 миллионов евро за трансфер французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает Goal.

По сведениям издания, мадридский клуб подал заявления в Ла Лигу и федерацию футбола Испании. Также "матрасники" хотят подать жалобу в ФИФА.

Напомним, что "Атлетико" подозревает "Барселону" в ведении переговоров с Гризманном в марте 2019 года. В тот момент в его контракте действовали отступные в размере 200 миллионов евро. Каталонцы отрицают обвинения. Несколько недель назад 28-летний форвард перешел в "Барселону" за 120 миллионов евро.

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