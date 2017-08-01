"Атлетико" - "Наполи" - 2:1 (обзор)

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"Атлетико" - "Наполи" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между "Атлетико" и "Наполи" (2:1).

Видео: "Атлетико" - "Наполи".

Не пропустите: "Атлетико" побеждает "Наполи" и выходит в финал Audi Cup. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
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