"Атлетико" нашел альтернативу Кавани

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"Атлетико" нашел альтернативу Кавани

"Атлетико" может подписать форварда "Бэйцзин Гоань" Седрика Бакамбу.

Как сообщает Goal.com, "матрасники" видят в 28-летнем игроке альтернативу нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани.

В "Атлетико" вариант с Бакамбу считают лучше, чем возможный трансфер Пако Алькасера или Дриса Мертенса.

Бакамбу перебрался в Китай зимой 2018 года. За это время он провел 45 игр, забил 32 гола и отдал 4 ассиста.

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