"Атлетико" нашел дублера Облаку в Серии А

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"Атлетико" нашел дублера Облаку в Серии А

Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к вратарю туринского "Торино" и сборной Италии Сальваторе Сиригу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. В составе "Атлетико" Сиригу может стать дублером основного вратаря Яна Облака.

В прошлом сезоне 34-летний Сиригу провел за "Торино" 32 матча во всех турнирах и пропустил 62 гла. На Евро-2020 он принял участие в одном поединке. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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