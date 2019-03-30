"Атлетико" нашел еще одного кандидата на замену Эрнандесу

"Атлетико" продолжает поиски игрока на замену Лукасу Эрнандесу.

По сведениям AS, "матрасники" присматриваются к защитнику "Байера" Венделлу. "Фармацевты" готовы отпустить игрока за 20 миллионов евро.

Отмечается, что "Байер" уже нашел замену Венделлу, поэтому его переход в "Атлетико" это дело времени.

В этом сезоне на счету Венделла два гола и один ассист в 32 играх.

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