"Атлетико" нашел еще одного кандидата на замену Эрнандесу

Теги атлетико мадридлукас эрнандесвенделлбайер леверкузентрансферы

"Атлетико" нашел еще одного кандидата на замену Эрнандесу

"Атлетико" продолжает поиски игрока на замену Лукасу Эрнандесу.

По сведениям AS, "матрасники" присматриваются к защитнику "Байера" Венделлу. "Фармацевты" готовы отпустить игрока за 20 миллионов евро.

Отмечается, что "Байер" уже нашел замену Венделлу, поэтому его переход в "Атлетико" это дело времени.

В этом сезоне на счету Венделла два гола и один ассист в 32 играх.

Читайте также: "Атлетико" огласил "Барселоне" и "Манчестер Сити" стоимость Сауля. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 29 марта

Главные новости дня: 29 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов