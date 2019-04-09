"Атлетико" нашел форварда на случай ухода Гризманна или Косты

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"Атлетико" нашел форварда на случай ухода Гризманна или Косты

"Атлетико" может подписать форварда "Интера" Мауро Икарди.

Как сообщает AS, "матрасники" подпишут аргентинца, в случае ухода Антуана Гризманна или Диего Косты. При этом клуб уверен, что Гризманн останется в команде.

В этом сезоне на счету Икарди 16 забитых мячей и 4 результативные передачи в 30 матчах.

Отмечается, что в качестве альтернативы Икарди, "Атлетико" рассматривает Лоренцо Инсинье и Луку Йовича.

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