"Атлетико" нашел форварда на случай ухода Гризманна или Косты
"Атлетико" может подписать форварда "Интера" Мауро Икарди.
Как сообщает AS, "матрасники" подпишут аргентинца, в случае ухода Антуана Гризманна или Диего Косты. При этом клуб уверен, что Гризманн останется в команде.
В этом сезоне на счету Икарди 16 забитых мячей и 4 результативные передачи в 30 матчах.
Отмечается, что в качестве альтернативы Икарди, "Атлетико" рассматривает Лоренцо Инсинье и Луку Йовича.
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