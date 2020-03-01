"Атлетико" нашел потенциальную замену Симеоне

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"Атлетико" нашел потенциальную замену Симеоне

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту может возглавить мадридский "Атлетико" по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что летом 2020 года наставник мадридцев Диего Симеоне может покинуть клуб.

Если специалист покинет "Атлетико", руководство клуба постарается переманить у "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту. Отметим, что 46-летний португалец в прошлом был голкипером московского "Динамо".

В чемпионате Испании "Атлетико" занимает 4 место, отставая от лидирующей "Барселоны" на 12 очков.

Не пропустите: Симеоне может возглавить "Баварию". | http://soccernews.ru 
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