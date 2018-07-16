"Атлетико" нашёл замену Диего Годину

Мадридский "Атлетико" нашёл замену своему ведущему защитнику Диего Годину, который может перейти в "Ювентус".

Как сообщает Football Italia, "матрасники" намерены заменить многолетнего лидера обороны Чагларом Сеюнджю из "Фрайбурга".

22-летний турок считается очень перспективным футболистом. Ранее к нему проявляли интерес "Рома" и "Арсенал".

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