"Атлетико" нашёл замену Диего Годину

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"Атлетико" нашёл замену Диего Годину

Мадридский "Атлетико" нашёл замену своему ведущему защитнику Диего Годину, который может перейти в "Ювентус".

Как сообщает Football Italia, "матрасники" намерены заменить многолетнего лидера обороны Чагларом Сеюнджю из "Фрайбурга".

22-летний турок считается очень перспективным футболистом. Ранее к нему проявляли интерес "Рома" и "Арсенал".

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