"Атлетико" нашёл замену дисквалифицированному Триппьеру

"Атлетико" нацелился на защитника "Арсенала" Энсли Мэйтленд-Найлза.

Как сообщает Sky Sports, "матрасники" хотят подписать 23-летнего игрока на замену Кирану Триппьеру, который был дисквалифирован на 2,5 месяца из-за ставок на матчи.

Стоит отметить, что минувшим летом "канониры" не отпустили защитника в "Вулверхэмптон" за 25 миллионов евро.

В этом сезоне Мэйтленд-Найлз сыграл 17 матчей и отметился одной голевой передачей.

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