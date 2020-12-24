"Атлетико" нашёл замену дисквалифицированному Триппьеру
"Атлетико" нацелился на защитника "Арсенала" Энсли Мэйтленд-Найлза.
Как сообщает Sky Sports, "матрасники" хотят подписать 23-летнего игрока на замену Кирану Триппьеру, который был дисквалифирован на 2,5 месяца из-за ставок на матчи.
Стоит отметить, что минувшим летом "канониры" не отпустили защитника в "Вулверхэмптон" за 25 миллионов евро.
В этом сезоне Мэйтленд-Найлз сыграл 17 матчей и отметился одной голевой передачей.
Читайте также: Диего Коста решил не продлевать контракт с "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
СМИ узнали, кто стоит за назначением Почеттино на пост тренера ПСЖ
-
Фанаты "Локомотива" отпраздновали уход Кикнадзе и Мещерякова
-
"Атлетико" вступил в борьбу за Алонсо
-
Капитан сборной Казахстана, которого просматривал "Зенит", получил два года дисквалификации за допинг
-
ФИФА перенесла два молодежных чемпионата мира
-
ЦСКА объявил дату выхода из отпуска и место первого сбора
-
"Атлетико" нашёл замену дисквалифицированному Триппьеру
-
"Шальке" определился с кандидатурой нового тренера
-
Аршавин предположил, сколько еще лет российские клубы не смогут выиграть Лигу Европы
-
"Арсенал" хочет арендовать вингера "Реала" Винисиуса
-
"Милан" интересуется французским защитником
-
"Реал" опасается, что отставка Тухеля усложнит переговоры по трансферу Мбаппе
-
Чешский тренер выразил готовность возглавить "Спартак"
-
"Аталанта" подписала предварительный контракт с игроком сборной Украины
-
"Уфа" хочет вернуть Шамиля Газизова
-
Стала известна зарплата Милевского в "Минае"
-
Аршавин рассказал, почему "Зенит" не пригласит Газизова
-
Тухель намерен возглавить английский топ-клуб
-
Агент румынского форварда Ману отреагировал на информацию об интересе "Краснодара"
-
Аршавин рассказал, почему он не займет пост спортивного директора "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14