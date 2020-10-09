"Атлетико" нашёл замену для Партея, который ушёл в "Арсенал"

Мадридский "Атлетико" собирается подписать нового опорного полузащитника, чтобы заменить Томаса Партея, которого перед дедлайном выкупил "Арсенал".

Юридически ганец расторг контракт с "матрасниками", поэтому клуб имеет право в течение месяца заявить другого игрока, выступающего в Испании.

По информации Marca, "Атлетико" нацелился на хавбека "Валенсии" Жоффрея Кондогбия. Впрочем, француз - не единственный вариант в шорт-листе мадридцев.

Рыночная стоимость Кондогбия - 17,5 миллионов евро. За "летучих мышей" он выступает с августа 2017 года, сыграл 104 матча, забил 7 голов и сделал 6 ассистов.

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