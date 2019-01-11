"Атлетико" нашел замену Филипе Луису

"Атлетико" приступил к поиску нового защитника на замену Филипе Луису.

Как сообщает AS, на радары мадридского клуба попал Эльсеид Хюсай из "Наполи", чья клаусула составляет 45 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Хюсая одна результативная передача в 18 играх.

Напомним, что у Филипе Луиса летом истекает соглашение с "матрасниками" и скорее всего, оно продлено не будет.

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