"Атлетико" нашел замену Габи в "Интере"

Теги атлетико мадридинтер милангабимарцело брозович

"Атлетико" нашел замену Габи в "Интере"Мадридский "Атлетико" нашел замену своему капитану Габи, который отправился доигрывать в катарский "Аль-Садд", в миланском "Интере".

Так, по сведениям Marca, "матрасники" заинтересовались полузащитником "нерадзурри" Марцело Брозовичем. Однако договориться по трансферу 25-летнего хорвата испанскому клубу будет весьма не просто, так как "красно-черные" намерены сохранить его в своих рядах.

В прошлом сезоне Брозович забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за "Интер".

Напомним, "Атлетико" опередил "Барселону" в борьбе за экс-игрока "Реала". | soccernews.ru

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