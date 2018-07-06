"Атлетико" нашел замену Габи в "Интере"

Мадридский "Атлетико" нашел замену своему капитану Габи, который отправился доигрывать в катарский "Аль-Садд", в миланском "Интере".

Так, по сведениям Marca, "матрасники" заинтересовались полузащитником "нерадзурри" Марцело Брозовичем. Однако договориться по трансферу 25-летнего хорвата испанскому клубу будет весьма не просто, так как "красно-черные" намерены сохранить его в своих рядах.

В прошлом сезоне Брозович забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за "Интер".

Напомним, "Атлетико" опередил "Барселону" в борьбе за экс-игрока "Реала". | soccernews.ru