"Атлетико" нашел замену Годину

Теги атлетико мадридпортудиего годинфелипе монтейротрансферы

"Атлетико" нашел замену Годину

"Атлетико" нашел замену Диего Годину, который покинет клуб предстоящим летом.

Как сообщает AS, "матрасники" нацелились на защитника "Порту" Фелипе Монтейро. Ориентировочная стоимость сделки составляет 17 миллионов евро.

Соглашение 29-летнего бразильца с клубом рассчитано до 2021 года. В этом сезоне он провел 48 игр, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

Читайте также: Стало известно, когда Годин объявит об уходе из "Атлетико". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Аякс" одолел "Тоттенхэм" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов

"Аякс" одолел "Тоттенхэм" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 35 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 35 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 35 65
4 Хетафе Хетафе 35 55
5 Севилья Севилья 35 55
6 Валенсия Валенсия 35 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Алавес Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол Эспаньол 35 44
11 Бетис Бетис 35 44
12 Эйбар Эйбар 35 43
13 Леганес Леганес 35 42
14 Вильярреал Вильярреал 35 40
15 Сельта Виго Сельта Виго 35 37
16 Леванте Леванте 35 37
17 Жирона Жирона 35 37
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 35 31
20 Уэска Уэска 35 30
Полная таблица

топ-5 тегов