"Атлетико" нашел замену Годину

"Атлетико" нашел замену Диего Годину, который покинет клуб предстоящим летом.

Как сообщает AS, "матрасники" нацелились на защитника "Порту" Фелипе Монтейро. Ориентировочная стоимость сделки составляет 17 миллионов евро.

Соглашение 29-летнего бразильца с клубом рассчитано до 2021 года. В этом сезоне он провел 48 игр, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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