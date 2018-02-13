"Атлетико" нашел замену Гризманну

"Атлетико" ведет активные поиски замены нападающего Антуану Гризманну, который во время летнего трансферного окна может покинуть команду.

По информации немецких СМИ, мадридский клуб заинтересован в услугах форварда "Лейпцига" и сборной Германии Тимо Вернера. Отметим, что соглашение футболиста со своим клубом рассчитано до 2021 года.

Напомним, Гризманном интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

Читайте: Президент "Атлетико" высказался о чемпионской гонке в Примере | http://soccernews.ru