"Атлетико" нашел замену Гризманну

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"Атлетико" нашел замену Гризманну"Атлетико" ведет активные поиски замены нападающего Антуану Гризманну, который во время летнего трансферного окна может покинуть команду.

По информации немецких СМИ, мадридский клуб заинтересован в услугах форварда "Лейпцига" и сборной Германии Тимо Вернера. Отметим, что соглашение футболиста со своим клубом рассчитано до 2021 года. 

Напомним, Гризманном интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

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