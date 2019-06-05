"Атлетико" нашёл замену Гризманну в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес может летом вернуться в Испанию, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на 30-летнего футболиста нацелился мадридский "Атлетико", который видит в нём замену для Антуана Гризманна.

Конкуренцию "матрасникам" в гонке за звёздным чилийцем готовы составить "Ювентус" и "Интер".

В минувшем сезоне Санчес сыграл за "МЮ" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

Не пропустите: Гризманн не знает, где продолжит карьеру. | http://soccernews.ru