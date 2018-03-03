"Атлетико" нашёл замену Карраско

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"Атлетико" нашёл замену Карраско

Мадридский "Атлетико" нацелился на полузащитника "Вильярреала" Самуэля Кастильехо, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "матрасники" видят в 23-летнем испанце замену для Янника Феррейры Карраско, который недавно перебрался в Китай.

Стоит отметить, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 20 миллионов евро. 

В этом сезоне Кастильехо сыграл за "Вильярреал" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 8 ассистов.

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