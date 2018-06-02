"Атлетико" нашёл замену Облаку

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"Атлетико" нашёл замену Облаку

Руководство "Атлетико" склоняется к продаже вратаря Яна Облака в текущее трансферное окно.

Как сообщает The Independent, боссы "матрасников" на фоне того, что со словенским стражем ворот не удаётся продлить контракт, готовы выслушать предложения по нему.

Напомним, что в услугах 25-летнего голкипера заинтересованы "Ливерпуль" и "Арсенал". Сумма отступных в контракте футболиста составляет 100 миллионов евро.

Определился "Атлетико" и с заменой для Облака. В случае его ухода клуб намерен выкупить у "Атлетика" Кепу Аррисабалагу за 70 миллионов.

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