"Атлетико" нашел замену Облаку в АПЛ

Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд попал в сферу интересов "Атлетико".

Как сообщает испанская пресса, "матрасники" рассматривают голкипера, как возможную замену Яну Облаку, который летом может сменить клуб.

В текущем сезоне Пикфорд провел 39 матчей, в которых пропустил 62 гола.

Читайте также: "Атлетико" определился с кандидатами на замену Облаку. | http://soccernews.ru