"Атлетико" нашел замену Облаку в АПЛ

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"Атлетико" нашел замену Облаку в АПЛ

Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд попал в сферу интересов "Атлетико".

Как сообщает испанская пресса, "матрасники" рассматривают голкипера, как возможную замену Яну Облаку, который летом может сменить клуб.

В текущем сезоне Пикфорд провел 39 матчей, в которых пропустил 62 гола.

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