"Атлетико" нашел замену Партею в чемпионате Испании

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"Атлетико" нашел замену Партею в чемпионате Испании

Центральноафриканский полузащитник "Валенсии" Жоффрей Кондогбия перейдет в мадридский "Атлетико", сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

По данным источника, мадридский клуб заплатит за футболиста 11 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на несколько миллионов за счет бонусов. Кроме того, "Валенсия" получит 10 процентов от суммы последующего трансфера игрока. "Матрасники" смогут заявить хавбека по правилу "джокер-трансфера". Таким образом, "Атлетико" заявит игрока в ближайшее время.

В составе "Атлетико" Кондогбия заменит ганского полузащитника Томаса Партея, который за 50 миллионов евро перешел в "Арсенал" в последний день трансферного окна.

27-летний Кондогбия выступает за "Валенсию" с 2017 года. Всего он провел за "летучих мышей" 104 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

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