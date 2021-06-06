"Атлетико" нашел замену Триппьеру в "Арсенале"

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"Атлетико" нашел замену Триппьеру в "Арсенале"Фото: инстаграм Бельерина

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин попал в сферу интересов "Атлетико".

По сведениям Marca, "матрасники" рассматривают 26-летнего испанца в качестве замены Кирану Триппьеру, который близок к уходу из клуба.

Контракт Бельерина с клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Бельерина один гол и три ассиста в 35 играх.

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