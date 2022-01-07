"Атлетико" нашёл замену Триппьеру во Франции

Фото инстаграм Зеки Челика

Мадридский "Атлетико" возобновил интерес к правому защитнику "Лилля" Зеки Челику, сообщает AS.

По сведениям издания, "матрасники" видят в турецком фулбеке замену для Кирана Триппьера, который ушёл в "Ньюкасл".

Возможный трансфер 24-летнего футболиста обойдётся испанцам в сумму немногим более 10 миллионов евро.

Также в шорт-лист "Атлетико" входят Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон"), Педро Порро ("Спортинг"), Норди Мукиеле ("РБ Лейпциг"), Джибриль Сидибе ("Монако") и Джованни Ди Лоренцо ("Наполи").

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