"Атлетико Насиональ" сыграл вничью с "Депортиво Ла Гуайра" в Кубке Либертадорес
"Атлетико Насиональ" сыграл вничью с "Депортиво Ла Гуайра" в ответном матче Кубка Либертадорес.
"Атлетико Насиональ" - "Депортиво Ла Гуайра"- 0:0
В первой встрече "Атлетико Насиональ" одержал победу. Благодаря чему коанде удалось пройти в следующий раунд.
"Атлетико Насиональ", набрав 8 очков занимает 5 место турнирной таблицы.
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