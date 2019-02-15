"Атлетико Насиональ" сыграл вничью с "Депортиво Ла Гуайра" в Кубке Либертадорес

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"Атлетико Насиональ" сыграл вничью с "Депортиво Ла Гуайра" в Кубке Либертадорес

"Атлетико Насиональ" сыграл вничью с "Депортиво Ла Гуайра" в ответном матче Кубка Либертадорес.

"Атлетико Насиональ" - "Депортиво Ла Гуайра"- 0:0 

В первой встрече "Атлетико Насиональ" одержал победу. Благодаря чему коанде удалось пройти в следующий раунд.

"Атлетико Насиональ", набрав 8 очков занимает 5 место турнирной таблицы.

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