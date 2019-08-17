"Атлетико" назвал имя нового капитана команды

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"Атлетико" назвал имя нового капитана команды

Тренерский штаб мадридского "Атлетико" определился с новым капитаном команды и его заместителями.

Как сообщает официальный твиттер "матрасников", капитаном стал Коке, а вице-капитанами - Ян Облак
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