"Атлетико" назвал имя нового капитана команды

Тренерский штаб мадридского "Атлетико" определился с новым капитаном команды и его заместителями.

Как сообщает официальный твиттер "матрасников", капитаном стал Коке, а вице-капитанами - Ян Облак, Хосе Мария Хименес и Сауль Ньигес.

Напомним, что в прошлом сезоне капитанскую повязку носил Диего Годин, но этим летом он ушёл в "Интер".

"Атлетико" стартует в Примере завтра домашним матчем с "Хетафе".