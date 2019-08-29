"Атлетико" назвал "Милану" стоимость Корреа

"Атлетико" и "Милан" ведут переговоры о трансфере полузащитника Анхеля Корреа.

По информации Cadena Cope, итальянский клуб предлагал за 80 процентов экономических прав на аргентинца 35 миллионов евро.

Такие условия не устроили "матрасников", которые требуют за своего игрока 45 миллионов.

24-летний Корреа выступает за "Атлетико" с января 2015 года. В этом сезоне он на поле не выходил.

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