"Атлетико" назвал "МЮ" стоимость Триппьера
Фото: инстаграм Кирана Триппьера/Автор неизвестен
"Атлетико" рассматривает вариант с продажей защитника Кирана Триппьера в "Манчестер Юнайтед".
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "матрасники" оценили футболиста в 40 миллионов евро. При этом клуб не против сохранить игрока.
Отмечается, что если Триппьер будет продан, то вырученные средства могут быть направлены на покупку полузащитника "Удинезе" Родриго де Пауля, которого также оценивают в 40 миллионов.
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|27
|40
|8
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18