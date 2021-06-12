"Атлетико" назвал "МЮ" стоимость Триппьера

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"Атлетико" назвал "МЮ" стоимость Триппьера Фото: инстаграм Кирана Триппьера/Автор неизвестен

"Атлетико" рассматривает вариант с продажей защитника Кирана Триппьера в "Манчестер Юнайтед".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "матрасники" оценили футболиста в 40 миллионов евро. При этом клуб не против сохранить игрока.

Отмечается, что если Триппьер будет продан, то вырученные средства могут быть направлены на покупку полузащитника "Удинезе" Родриго де Пауля, которого также оценивают в 40 миллионов.

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