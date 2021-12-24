"Атлетико" назвал "Ньюкаслу" цену на Триппьера
Фото инстаграм Кирана Триппьера
"Ньюкасл" продолжает вести переговоры о покупке флангового защитника "Атлетико" Кирана Триппьера.
По информации ESPN, "матрасники" требуют за своего игрока около 24 миллионов евро.
Стоит отметить, что в возвращении 31-летнего футболиста в АПЛ заинтересованы не только "сороки", а ещё и "Манчестер Юнайтед" с "Тоттенхэмом".
В текущем сезоне Триппьер сыграл за "Атлетико" 17 матчей, результативными действиями не отличался.
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