"Атлетико" назвал "Ньюкаслу" цену на Триппьера

Фото инстаграм Кирана Триппьера

"Ньюкасл" продолжает вести переговоры о покупке флангового защитника "Атлетико" Кирана Триппьера.

По информации ESPN, "матрасники" требуют за своего игрока около 24 миллионов евро.

Стоит отметить, что в возвращении 31-летнего футболиста в АПЛ заинтересованы не только "сороки", а ещё и "Манчестер Юнайтед" с "Тоттенхэмом".

В текущем сезоне Триппьер сыграл за "Атлетико" 17 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Манчестер Сити" не отпустил Палмера в аренду в "Ньюкасл". | http://soccernews.ru