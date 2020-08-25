"Атлетико" назвал сумму, за которую готов продать голкипера Яна Облага
"Атлетико" определился с ценой на вратаря Яна Облака. Об этом сообщает Marca.
По данным издания, мадридский клуб готов продать футболиста клубу, который сможет заплатить за трансфер 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в "Челси".
Соглашение Облака с "Атлетико" рассчитано до лета 2023 года. В прошедшем сезоне он в 38 матчах пропустил 24 гола.
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