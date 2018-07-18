"Атлетико" назвал "Ювентусу" стоимость Година

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"Атлетико" назвал "Ювентусу" стоимость Година

"Атлетико" определился с ценой на уругвайского защитника Диего Година, которым интересуется "Ювентус", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, мадридский клуб требует за футболиста полную сумму отступных в размере 20 миллионов евро. При этом "Ювентус" уже согласовал с игроком условия личного контракта и готов платить ему 4 миллиона евро в год.

Впрочем, "Атлетико" хочет удержать 32-летнего Година и предлагает ему аналогичные условия.

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