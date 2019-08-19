"Атлетико" не будет оспаривать переход Гризманна в "Барселону"

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"Атлетико" не будет оспаривать переход Гризманна в "Барселону"

Сделка по переходу форварда Антуана Гризманна из "Атлетико" в "Барселону" признана законной.

Как сообщает Sport.es, мадридский клуб по неизвестным причинам отозвал жалобу на трансфер 28-летнего футболиста.

Напомним, что "блауграна" выкупила француза у "матрасников" за 120 миллионов евро.

"Барса" выплатила за Гризманна полную сумму отступных, однако "Атлетико" настаивал, что договорённость между клубом и игроком была достигнута до 1 июля, когда клаусула составляла 200 миллионов.

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