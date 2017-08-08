"Атлетико" не будет покупать Турана, футболист продолжает поиски нового клуба

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран может успеть найти новый клуб до закрытия трансферного окна.

Одним из возможных вариантов был "Атлетико", но Туран больше не входит в планы главного тренера мадридцев Диего Симеоне.

Контракт Турана с каталонским грандом рассчитан до лета 2018 года.

В прошлом сезоне турок сыграл в 18-ти матчах Примеры, забив три гола и отдав столько же голевых передач.

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