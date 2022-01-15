"Атлетико" не хочет продавать Фелиша

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"Атлетико" не хочет продавать Фелиша

Фото инстаграм Жоау Фелиша

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш не уйдёт из клуба в 2022 году, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство и тренерский штаб "матрасников" считают португальца неприкасаемым игроком.

В связи с этим в клубе исключают продажу форварда, которым интересуются "Барселона" и "Манчестер Сити", как зимой, так и летом.

В 2019 году "Атлетико" купил Фелиша за 127 миллионов евро. С тех пор он забил 22 гола и сделал 12 ассистов в 95 матчах.

Не пропустите: "Атлетико" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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