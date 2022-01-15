"Атлетико" не хочет продавать Фелиша
Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш не уйдёт из клуба в 2022 году, сообщает Marca.
По сведениям издания, руководство и тренерский штаб "матрасников" считают португальца неприкасаемым игроком.
В связи с этим в клубе исключают продажу форварда, которым интересуются "Барселона" и "Манчестер Сити", как зимой, так и летом.
В 2019 году "Атлетико" купил Фелиша за 127 миллионов евро. С тех пор он забил 22 гола и сделал 12 ассистов в 95 матчах.
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
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|5
|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
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|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
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|26
|13
|Осасуна
|20
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|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
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|Эспаньол
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|14