"Атлетико" не может договориться с основным игроком по новому контракту

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"Атлетико" не может договориться с основным игроком по новому контракту

"Атлетико" по-прежнему не договорился о продлении контракта со словенским вратарем Яном Облаком, сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб предлагает голкиперу новое соглашение с увеличением нынешней суммы отступных, которая составляет 100 миллионов евро. Однако словенца не устраивают условия контракта и он считает, что клуб клуб ставит в приоритет отношения с другими футболистами.

Его нынешний контракт с клубом действует до лета 2021 года.

В этом сезоне 25-летний Облак провел за "Атлетико" 12 матчей и пропустил 9 голов.

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