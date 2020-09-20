"Атлетико" не может найти покупателя на Диего Косту

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"Атлетико" не может найти покупателя на Диего Косту

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста может остаться в своем нынешнем клубе, сообщает AS.

Про сведениям издания, у "матрасников" нет предложений от других клубов по трансферу футболиста. "Атлетико" пытается продать форварда для того, чтобы получить средства на трансфер нападающего "Барселоны" Луиса Суареса или бывшего форварда ПСЖ Эдинсона Кавани. 

31-летний Коста выступает за "Атлетико" с 2007 по 2009 годы, а с 2010 по 2014 годы, а также с 2018 года. Всего он провел за мадридский клуб 208 матчей во всех турнирах, забил 81 гол и отдал 36 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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