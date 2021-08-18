"Атлетико" не намерен продавать Триппьера

Фото: инстаграм Триппьера/Автор неизвестен

"Атлетико" Мадрид не станет вести переговоры по своему защитнику Кирану Триппьеру, сообщает AS.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", однако они не готовы платить за него 60 миллионов, которые прописаны в контракте англичанина в виде отступных.

Контракт Триппьера с "Атлетико" рассчитан до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне футболист сыграл в 35 матчах за "Атлетико" во всех турнирах и отдал 6 голевых передач.

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