"Атлетико" не намерен продавать Триппьера

Теги киран триппьератлетико мадрид

"Атлетико" не намерен продавать ТриппьераФото: инстаграм Триппьера/Автор неизвестен

"Атлетико" Мадрид не станет вести переговоры по своему защитнику Кирану Триппьеру, сообщает AS.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", однако они не готовы платить за него 60 миллионов, которые прописаны в контракте англичанина в виде отступных.

Контракт Триппьера с "Атлетико" рассчитан до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне футболист сыграл в 35 матчах за "Атлетико" во всех турнирах и отдал 6 голевых передач.

Также не пропустите: Алехандро Гомес поделился мнением о Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Папу Гомес рассказал подробности своего скандального ухода из "Аталанты"

Папу Гомес рассказал подробности своего скандального ухода из "Аталанты"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов