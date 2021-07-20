"Атлетико" не намерен расставаться с Триппьером

Фото: инстаграм Триппьера/Автор неизвестен

Как сообщает As, мадридский "Атлетико" не намерен расставаться с защитником сборной Англии Кираном Триппьером.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Манчестер Юнайтед".

По информации истчоника, "матрасники" рассчитывают сохранить чемпионский состав, и трансфер основного правого защитника не входит в планы Диего Симеоне.

Однако, как отмечается, "Атлетико" все таки может продать англичанина в случае очень крупного предложения или если Триппьер лично попросит клуб о трансфере.

В прошедшем сезоне латераль сыграл 28 матчей в Примере, в которых отдал 6 голевых передач.

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