"Атлетико" не намерен расставаться с Триппьером
Фото: инстаграм Триппьера/Автор неизвестен
Как сообщает As, мадридский "Атлетико" не намерен расставаться с защитником сборной Англии Кираном Триппьером.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Манчестер Юнайтед".
По информации истчоника, "матрасники" рассчитывают сохранить чемпионский состав, и трансфер основного правого защитника не входит в планы Диего Симеоне.
Однако, как отмечается, "Атлетико" все таки может продать англичанина в случае очень крупного предложения или если Триппьер лично попросит клуб о трансфере.
В прошедшем сезоне латераль сыграл 28 матчей в Примере, в которых отдал 6 голевых передач.
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