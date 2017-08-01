"Атлетико" не намерен снижать цену на Гризманна для "Барселоны"

Теги атлетико мадриднеймарбарселонаантуан гризманн

"Атлетико" не намерен снижать цену на Гризманна для "Барселоны"Мадридский "Атлетико" не намерен снижать цену на своего ведущего форварда Антуана Гризманна для каталонской "Барселоны", которая рассматривает француза в качестве потенциальной замены для своего вингера Неймара.

Как информирует sport.es, "матрасники" готовы будут отпустить 26-летнего нападающего только в том случае, если "сине-гранатовые" заплатят за него полную сумму отступных, которая на сегодняшний день составляет 200 миллионов евро.

Напомним, сегодня "Атлетико" сыграет против "Наполи". | soccernews.ru

комментарии
Хуйтэр

Дибала,130млн,23года Гризман,200,26лет. Барса ебнулась.

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Владимир Пулин

Ценники ебанешься!!!

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ГОСТЬ

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