"Атлетико" не намерен снижать цену на Гризманна для "Барселоны"

Мадридский "Атлетико" не намерен снижать цену на своего ведущего форварда Антуана Гризманна для каталонской "Барселоны", которая рассматривает француза в качестве потенциальной замены для своего вингера Неймара.

Как информирует sport.es, "матрасники" готовы будут отпустить 26-летнего нападающего только в том случае, если "сине-гранатовые" заплатят за него полную сумму отступных, которая на сегодняшний день составляет 200 миллионов евро.

Напомним, сегодня "Атлетико" сыграет против "Наполи". | soccernews.ru