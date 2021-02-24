"Атлетико" не нанес ни одного удара в створ ворот "Челси"

Футболисты мадридского "Атлетико" не сумели нанести ни одного удара в створ ворот лондонского "Челси" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Подопечные Диего Симеоне пробили шесть раз, трижды мяч прошел мимо ворот, а три удара были заблокированы.

Игроки "Челси" нанесли 11 ударов и пять раз попали в створ ворот. Единственный гол в середине второго тайма забил Оливье Жиру.

Ответный матч "Челси" - "Атлетико" состоится в Лондоне 17 марта.

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