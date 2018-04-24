"Атлетико" не планирует продлевать соглашение с Облаком

"Атлетико" не собирается предлагать новый контракт вратарю Яну Облаку.

Как сообщает Football Espana, в клубе уверены, что ни один клуб не заплатит клаусулу голкипера, которая составляет 100 миллионов евро.

Отметим, что контракт Облака с "Атлетико" действует до лета 2021 года.

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