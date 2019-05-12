"Атлетико" не получал предложений по трансферам Косты и Сауля



Мадридский "Атлетико" не получал предложений по трансферам полузащитника Сауля Ньигеса и нападающего Диего Косты, сообщает Marca.

По сведениям издания, интерес к Саулю проявляют "Барселона", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Сумма отступных в его контракте составляет 150 миллионов евро. Что касается Косты, то им интересен "Наполи" и китайские клубы.

В нынешнем сезоне 30-летний Коста провел за "Атлетико" 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. На счету 24-летнего Сауля шесть мячей и три голевых паса в 44 поединках.