"Атлетико" не получал предложений по трансферам Косты и Сауля

Теги атлетико мадридсауль ньигесдиего костатрансферы

"Атлетико" не получал предложений по трансферам Косты и Сауля
Мадридский "Атлетико" не получал предложений по трансферам полузащитника Сауля Ньигеса и нападающего Диего Косты, сообщает Marca.

По сведениям издания, интерес к Саулю проявляют "Барселона", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Сумма отступных в его контракте составляет 150 миллионов евро. Что касается Косты, то им интересен "Наполи" и китайские клубы.

В нынешнем сезоне 30-летний Коста провел за "Атлетико" 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. На счету 24-летнего Сауля шесть мячей и три голевых паса в 44 поединках.

Не пропустите: "Валенсии" и "Вильярреалу" грозит запрет на трансферы. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ван Дейк - лучший игрок АПЛ в нынешнем сезоне

Ван Дейк - лучший игрок АПЛ в нынешнем сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 36 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 36 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе Хетафе 36 58
5 Валенсия Валенсия 36 55
6 Севилья Севилья 36 55
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 36 50
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол Эспаньол 36 47
10 Алавес Алавес 36 47
11 Эйбар Эйбар 36 46
12 Леганес Леганес 36 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Сельта Виго Сельта Виго 36 40
15 Вильярреал Вильярреал 36 40
16 Леванте Леванте 36 40
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 36 38
18 Жирона Жирона 36 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 36 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов