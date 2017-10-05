"Атлетико" не продает билеты в гостевой сектор на матч против "Барселоны"

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"Атлетико" не продает билеты в гостевой сектор на матч против "Барселоны"

Матч между "Атлетико" и "Барселоной" пройдет при пустом гостевом секторе, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, мадридский клуб отказался продавать билеты в тот сектор, ссылаясь на логистические проблемы на новой арене "Ванда Метрополитано".

Напомним, что 1 октября прошел референдум о независимости Каталонии от Испании.

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