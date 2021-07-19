"Атлетико" не рассматривает продажу Жоау Феликса

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"Атлетико" не рассматривает продажу Жоау ФеликсаФото: инстаграм Феликса/Автор неизвестен

Как сообщает Marca, мадридский "Атлетико" не рассматривает возможность ухода португальского нападающего Жоау Феликса даже несмотря на не самые успешные результаты игрока в прошедшем сезоне.

По информации источника, "матрасники" блокируют все попытки и предложения о переходе португальца. Главный тренер мадридского клуба рассчитывает на Феликса в предстоящем сезоне.

В прошедшем сезоне форвард сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

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