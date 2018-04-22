"Атлетико" не смог дома обыграть "Бетис"

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"Атлетико" не смог дома обыграть "Бетис"В матче 34-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" на своем поле сыграл в "сухую" ничью с севильским "Бетисом".

"Атлетико" - "Бетис" - 0:0

"Атлетико": Облак, Хуанфран (Врсалько, 65), Хименес, Савич, Эрнандес, Витоло (Коке, 63), Габи, Томас, Сауль, Корреа (Гризманн, 63), Торрес.

"Бетис": Хименес (Лопе, 39), Манди, Бартра, Амат, Барраган, Руис, Гарсия, Хуниор, Будебуз (Хоакин, 65), Тельо (Кэмпбелл, 83), Лорен.

Напомним, ранее "Алавес" разгромил "Лас-Пальмас". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 34 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 33 40
15 Леганес 34 40
16 Эспаньол 34 39
17 Леванте 33 34
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 34 21
20 Малага 34 20
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