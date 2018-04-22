"Атлетико" не смог дома обыграть "Бетис"

В матче 34-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" на своем поле сыграл в "сухую" ничью с севильским "Бетисом".

"Атлетико" - "Бетис" - 0:0

"Атлетико": Облак, Хуанфран (Врсалько, 65), Хименес, Савич, Эрнандес, Витоло (Коке, 63), Габи, Томас, Сауль, Корреа (Гризманн, 63), Торрес.

"Бетис": Хименес (Лопе, 39), Манди, Бартра, Амат, Барраган, Руис, Гарсия, Хуниор, Будебуз (Хоакин, 65), Тельо (Кэмпбелл, 83), Лорен.

Напомним, ранее "Алавес" разгромил "Лас-Пальмас". | soccernews.ru